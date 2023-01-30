Добровольцам будут выдавать снаряжение в воинских частях: новости СВО за 30 января

Выдавать обмундирование и вооружение добровольцам будут воинские части, к которым они приписаны Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 29 января.



Отсрочка от мобилизации для отцов с тремя детьми сохранилась Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что отсрочка от мобилизации для отцов с тремя детьми младше 16 лет продолжает действовать. В своем телеграм-канале Картаполов пояснил, что комитет по обороне получил официальный ответ от Минобороны по этому поводу.

— Комитет по обороне получил официальный ответ <...> на свое обращение из Министерства обороны Российской Федерации, в котором сообщается, что указания Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации от 4 октября 2022 года свое действие не прекратили, — написал Андрей Картаполов.



Ранее председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила о том, что Генштаб ВС РФ отменил право на отсрочку от мобилизации для отцов многодетных семей с тремя детьми. Также об отмене отсрочки от военной службы для многодетных мобилизованных рассказал нашим коллегам из издания «Чита.Ру» военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов.

Позднее на горячей линии Минобороны заявили, что отсрочка от мобилизации предоставляется отцам четырех детей, а вопрос по отцам с тремя детьми всё еще находится в проработке. Изданию Daily Storm в ведомстве рассказали: «Как только будет известно, официальный представитель Минобороны об этом сообщит». Первый заместитель председателя Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что отсрочку от мобилизации для отцов троих детей сохранят.



Отсрочку от частичной мобилизации отцам с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет дали в октябре 2022 года. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов тогда заявлял, что «это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны». Депутаты Госдумы рассматривали законопроект с соответствующими поправками, но не приняли его.



Минобороны будет обеспечивать добровольцев снаряжением и вооружением В Минобороны предложили определить порядок обеспечения добровольцев вооружением, снаряжением и продовольствием — проект приказа опубликован на портале правовых актов. Согласно проекту, добровольцев должны будут обеспечивать вещами воинские части, к которым они приписаны, на основании приказа командира. На каждого человека будут заводить карточку учета материальных ценностей, в каждой части добровольцам при переходе будут выдавать новое снаряжение. Также подчеркивается, что добровольцев привлекут к ответственности за материальный ущерб, причиненный по их вине государству при исполнении обязанностей, в установленном для военнослужащих законодательством порядке.

Также Минобороны подготовило проект постановления правительства, которым утверждается порядок выдачи добровольцам, участвующим в спецоперации, удостоверений участников боевых действий единого образца. Для того чтобы получить такое удостоверение, нужно будет подать заявление по месту постановки на воинский учет. В нем в том числе должны быть указаны: воинское звание в запасе либо в отставке и периоды участия в боевых действиях. Вместе с заявлением нужно предоставить документы, подтверждающие факт участия в спецоперации, получения ранения в ходе боевых действия или удостоверение к госнаграде. Военкомат региона рассмотрит заявление в течение 30 дней, после чего примет решение о выдаче удостоверения или отказе.

Доходы мобилизованных не учитываются при назначении единого пособия

В Минтруда РФ сообщили, что доходы мобилизованных не влияют на возможность получения единого пособия. Таким образом, семья мобилизованного может получать это пособие. На правительственном портале «Объясняем.рф» уточнили, что за выплатами на детей может обратиться любая семья, соответствующая критериям назначения единого пособия для малообеспеченных семей.

Доходы мобилизованных граждан, включая их трудовые доходы в период до мобилизации, выплаты от Минобороны в период участия в СВО, а также социальные выплаты в связи с мобилизацией, при назначении пособия не учитываются.



В Забайкальском крае власти пообещали вознаграждение за захват и уничтожение танков стран НАТО Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил установить военнослужащим забайкальцам, принимающим участие в СВО, денежное вознаграждение от 100 тысяч до 3 миллионов рублей за захват или уничтожение танков, произведенных в странах НАТО. Соответствующий документ опубликован 27 января на сайте газеты «Забайкальский рабочий».

Согласно документу, за захват одного танка Leopard любой модификации полагается разовая выплата в 3 миллиона рублей. Военным, участвовавшим в захвате танка, полагается 500 тысяч рублей каждому. За уничтожение танка — награда 1 миллион рублей, тем, кто участвовал в захвате, — 150 тысяч рублей каждому. За захват одного танка M1 Abrams и других танков, произведенных в странах НАТО, полагается 1,5 миллиона рублей. Участникам захвата — 300 тысяч рублей каждому. За уничтожение этого танка полагается выплата в 500 тысяч рублей. Бойцам, участвовавшим в уничтожении, — в размере 100 тысяч рублей каждому.

Общее число людей, имеющих право на получение единовременных выплат, составляет от 5 до 10 человек, в зависимости от того, захвачен или уничтожен танк.

Учебник по истории с разделом про СВО появится в школах РФ со следующего учебного года Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о том, что новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию может появиться в российских школах со следующего учебного года. По словам министра, в нынешней программе курса по истории уже есть раздел про цели и задачи спецоперации. В разрабатываемом учебнике также будут подробно изложены причины спецоперации.

— Учебник будет готов для старших классов уже в марте. И надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах, — рассказал министр.

В декабре прошлого года Кравцов говорил о том, что рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Тогда на создание нового учебника отводили около года.



Ранее Минпросвещения утвердило обновленный школьный курс по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), в котором присутствует модуль начальной военной подготовки. Новый курс ОБЖ введут для обучения в школах с 1 сентября 2023 года одновременно с началом изучения обновленного курса по истории, включающего события 2022 года, а также по обществознанию, литературе, окружающему миру и географии. Министр просвещения Сергей Кравцов высказывал мнение, что модуль по начальной военной подготовке может быть внеурочным. МОК предложил разрешить российским спортсменам выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом Международный олимпийский комитет (МОК) назвал хорошей концепцию нейтрального флага для российских и белорусских спортсменов, которая действовала на чемпионате по теннису Australian Open. — Обсуждаемая концепция нейтрального флага поддерживается подавляющим большинством участников олимпийского движения и отражает то, что мы видели на практике в течение последних двух недель на Australian Open, — говорится в заявлении МОК в социальных сетях. — Спортсмены соревновались в турнире как индивидуальные атлеты под нейтральным флагом без какой-либо идентификации своей страны. Эта концепция хорошо зарекомендовала себя, а также используется в велоспорте и ряде профессиональных лиг по всей Северной Америке и Европе.

Ранее Олимпийский совет Азии предложил Российской Федерации и Республике Беларусь принять участие в Азиатских играх. Но для участия в соревнованиях нужно будет соблюсти требования Международного олимпийского комитета, который днем ранее предложил допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Среди условий МОК — спортсмены не должны принимать активного участия в поддержке специальной военной операции.

АВТОВАЗ столкнулся с дефицитом краски Представитель компании АВТОВАЗ рассказал «Ведомостям» о временной нехватке лакокрасочных материалов. Проблему подтвердили опрошенные дилеры. По их словам, сейчас автомобили Lada можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах. Доступность машин других оттенков возможна «не ранее марта». Сейчас приходят еще коричневые и серые машины, но заказать автомобили в производство дилер может только в трех вышеуказанных цветах, отметил один из собеседников «Ведомостей».



— По мере нахождения других цветов АВТОВАЗ самостоятельно, без согласования с дилером, меняет цвета в небольшой части заказа на другие, какие удалось добыть, — рассказал он.

Позднее в Минпромторге заявили, что надеются на скорую стабилизацию нехватки лакокрасочных покрытий для автомобилей, а отсутствие некоторых номенклатур носит краткосрочный характер и не влияет на объемы производства. АВТОВАЗ использует немецкие окрасочные комплексы Eisenmann, но в последнее время применял автоэмали Basf и Henkel, уточнил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, у автоконцерна есть проблемы не только с эмалями, но и с комплектующими для немецких окрасочных комплексов. Помощница гендиректора по техническим вопросам «Русских красок» Элла Васильева сообщила, что замену европейского сырья, попавшего под санкции, российские производители лакокрасочных материалов ищут в странах Азии, Южной Америки, Корее и других.