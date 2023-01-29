Умер предводитель садоводов и огородников Петербурга и Ленобласти Василий Захарьящев

Председатель Союза садоводов и огородников Василий Захарьящев скончался на 78-м году жизни. В последнее время он сильно болел. Об этом 29 января сообщает 47news.



Василий Захарьящев долгие годы работал в Волховском районе Ленобласти. Начинал о первым секретарем Волховского горкома ВЛКСМ в 70-х годах. Вплоть до 1981 года был начальником Волховской головной передвижной механической колонны объединения «Ленмелиорация». Именно местная газета «Волховские огни» первой опубликовала некролог о Василии Захарьящеве.

Союз садоводов он возглавил в 1998 году. Во время пятого созыва был депутатом Госдумы.