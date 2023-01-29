Совпала с учениями Израиля и США. Что известно об атаке дронов на военный объект в Иране

Атака беспилотников на Иран произошла почти сутки назад, однако подробностей по-прежнему очень мало. Власти Ирана объявили, что удар был нанесен по объекту минобороны, расположенному в городе Исфахан. Согласно официальным сообщениям, ущерб оказался «незначительным» — отработала система ПВО. По данным иранской стороны, два из трех беспилотников были сбиты.

Атака на иранский военный объект произошла буквально через несколько дней после того, как США и Израиль провели совместные военные учения в регионе, обратили внимание Fox News . Согласно официальному сообщению, в ходе учений отрабатывались маневры, как на суше, так и в воздухе и на море. Не обошли вниманием и киберпространство, а также потенциальные космические угрозы.

Издание отмечает, что ранее Израиль уже подозревали в атаках на Иран. В частности, в нападении на его подземный ядерный объект в Натанзе в апреле 2021 года.

При этом до сих пор ни одна страна или организация не взяли на себя ответственность за произошедшее.

МИД Израиля, в частности, отказался комментировал произошедшее в Исфахане. «Мы не даем комментариев по этой теме», — заявили ТАСС в ответ на просьбу дать комментарий по инциденту.

О причастности к атаке США и еще одной страны написала Al Arabiya со ссылкой на источники. При этом канал Al Hadath отметил, что Израиль все же не имеет отношения к произошедшему. Якобы целью была демонстрация Соединенных Штатов своих намерений противодействовать производству оружия.

Последствия атаки по Ирану еще предстоит определить.

Атака дронов на город Исфахан в Иране, согласно данным разведки, имела «огромный успех». Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Последствия взрывов показывали, в том числе, в социальных сетях. Издание отмечает, что якобы был атакован объект, на котором разрабатывают современное оружие. Журналисты отмечают, что атака была аналогична тем, что были проведены на различные иранские ядерные объекты в Натанзе и Карадже в 2020 и 2021 годах. В частности, в Карадже были уничтожены более 120 иранских беспилотников.