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    Совпала с учениями Израиля и США. Что известно об атаке дронов на военный объект в Иране

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    Фото: кадр из видео youtube.com
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    Атака беспилотников на Иран произошла почти сутки назад, однако подробностей по-прежнему очень мало. Власти Ирана объявили, что удар был нанесен по объекту минобороны, расположенному в городе Исфахан. Согласно официальным сообщениям, ущерб оказался «незначительным» — отработала система ПВО. По данным иранской стороны, два из трех беспилотников были сбиты.

    Атака дронов на Иран проведена через несколько дней после старта учений США и Израиля.

    Атака на иранский военный объект произошла буквально через несколько дней после того, как США и Израиль провели совместные военные учения в регионе, обратили внимание Fox News. Согласно официальному сообщению, в ходе учений отрабатывались маневры, как на суше, так и в воздухе и на море. Не обошли вниманием и киберпространство, а также потенциальные космические угрозы.

    Издание отмечает, что ранее Израиль уже подозревали в атаках на Иран. В частности, в нападении на его подземный ядерный объект в Натанзе в апреле 2021 года.

    При этом до сих пор ни одна страна или организация не взяли на себя ответственность за произошедшее.

    МИД Израиля, в частности, отказался комментировал произошедшее в Исфахане. «Мы не даем комментариев по этой теме», — заявили ТАСС в ответ на просьбу дать комментарий по инциденту.

    О причастности к атаке США и еще одной страны написала Al Arabiya со ссылкой на источники. При этом канал Al Hadath отметил, что Израиль все же не имеет отношения к произошедшему. Якобы целью была демонстрация Соединенных Штатов своих намерений противодействовать производству оружия.

    Последствия атаки по Ирану еще предстоит определить.

    Атака дронов на город Исфахан в Иране, согласно данным разведки, имела «огромный успех». Об этом сообщает The Jerusalem Post.

    Последствия взрывов показывали, в том числе, в социальных сетях. Издание отмечает, что якобы был атакован объект, на котором разрабатывают современное оружие. Журналисты отмечают, что атака была аналогична тем, что были проведены на различные иранские ядерные объекты в Натанзе и Карадже в 2020 и 2021 годах. В частности, в Карадже были уничтожены более 120 иранских беспилотников.

    В данной ситуации реакция Ирана, как отмечают СМИ, совпадает с реакцией на аналогичные инциденты: масштаб ущерба Тегеран якобы признает только после того, как в публичную сферу попадают доказательства реальных повреждений.

    В Исфахане расположен ядерный реактор.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала об атаке на Иран, проведенной поздним вечером 28 января. В том числе, о том, что в оказавшемся под ударом Исфахане на протяжении многих лет работает экспериментальный ядерный реактор. Сейчас в городе строят исследовательский реактор мощностью в 10 мегаватт.

    Фото: кадр из видео youtube.com

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