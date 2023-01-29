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    В Иране дроны атаковали военный объект

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    В Иране произошел взрыв на одном из предприятий оборонной промышленности, принадлежащем Минобороны страны. Об этом в ночь на 29 января пишет государственное агентство IRNA со ссылкой на сообщение военного ведомства.

    Инцидент случился в городе Исфахан в центральной части страны. Агентство писало, что под ударом оказался центр по производству боеприпасов. По данным Минобороны, 28 января около 23:30 (22:00 мск) объект подвергся «неудачной атаке с использованием беспилотников». Один из дронов был сбит комплексом ПВО, а два других «попали в оборонительные ловушки и взорвались».

    Жертв, как уточнили в ведомстве, нет, а в результате атаки были нанесены «незначительные повреждения». При этом не сообщается, чьи это могли быть беспилотники.

    Агентство Tasnim тем временем сообщает о взрыве и крупном пожаре, которые произошли ночью на промышленном предприятии по производству моторного масла в городе Азаршахр на северо-западе Ирана. Там горят резервуары с топливом. Сейчас с огнем борются спасатели. Информации о погибших и пострадавших пока нет, как и о том, могут ли быть связаны эти два инцидента. В Сети появились кадры, предположительно, снятые на месте пожара.

    Тем же вечером субботы на северо-западе Ирана в городе Хой произошло землетрясение магнитудой 5,9 (считается довольно сильным по шкале Рихтера). По данным СМИ, известно о трех погибших, пострадали около 500 человек. Местные журналисты показывают серьезные разрушения, вызванные природным явлением.

    Отметим, что в конце октября прошлого года стало известно, что Иран приступил к строительству нового исследовательского ядерного реактора мощностью в 10 мегаватт в городе Исфахан. Кроме того, уже много лет там находится экспериментальный ядерный реактор.

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