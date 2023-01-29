В Иране дроны атаковали военный объект

В Иране произошел взрыв на одном из предприятий оборонной промышленности, принадлежащем Минобороны страны. Об этом в ночь на 29 января пишет государственное агентство IRNA со ссылкой на сообщение военного ведомства.

Инцидент случился в городе Исфахан в центральной части страны. Агентство писало, что под ударом оказался центр по производству боеприпасов. По данным Минобороны, 28 января около 23:30 (22:00 мск) объект подвергся «неудачной атаке с использованием беспилотников». Один из дронов был сбит комплексом ПВО, а два других «попали в оборонительные ловушки и взорвались».

Жертв, как уточнили в ведомстве, нет, а в результате атаки были нанесены «незначительные повреждения». При этом не сообщается, чьи это могли быть беспилотники.



Агентство Tasnim тем временем сообщает о взрыве и крупном пожаре, которые произошли ночью на промышленном предприятии по производству моторного масла в городе Азаршахр на северо-западе Ирана. Там горят резервуары с топливом. Сейчас с огнем борются спасатели. Информации о погибших и пострадавших пока нет, как и о том, могут ли быть связаны эти два инцидента. В Сети появились кадры, предположительно, снятые на месте пожара.