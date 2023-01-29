Почему ограничили доступ к экономической статистике России: новости СВО за 29 января

Украине пообещали передать танки Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 29 января 2023 года.



Внутренняя политика Почетный представитель Далай-ламы Эрдни Омдабыков*, включенный в реестр иноагентов, решил покинуть пост верховного ламы Калмыкии. Как сообщал Минюст, он высказывался против проведения спецоперации и открыто поддерживал Украину. Дмитрий Песков рассказал Financial Times, что доступ к экономической статистике России ограничен. При этом он подчеркнул, что Путин регулярно получает отчеты о состоянии экономики.

— Против России ведется гибридная война, в том числе экономическая. В этих условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные, — сказал Песков. — Любые утверждения о том, что он [президент] получает искаженную информацию, неверны. У него есть вся информация, он проводит заседания экономического кабинета практически каждую неделю.

Внешняя политика Владимир Зеленский ввел санкции химических и транспортных предприятий. В их числе — «Уралкалий», а также люди и организации, которые оказывают России содействие в железнодорожных перевозках.

Ряд заявлений сделал канцлер Германии Олаф Шольц. Во-первых, он пообещал не допустить эскалации между Россией и НАТО, а во-вторых, объяснил, что продолжит говорить по телефону с Путиным. — Я буду вновь проводить телефонные разговоры с Путиным, потому что нужно говорить друг с другом. Иногда речь шла об отдельных вопросах экспорта зерновых, о Запорожской АЭС. Но мне важно, чтобы разговор всегда возвращался к конкретной теме: как миру выйти из этого ужасного состояния? Условия для того ясны — вывод российских войск, — сказал Шольц газете Tagesspiegel.

О разногласиях России и НАТО спросили и Роба Бауэра, председателя военного комитета альянса. На вопрос о конфронтации Бауэр ответил: «Мы готовы». При этом он подчеркнул, что альянс будет готов ответить, только если Россия перейдет красную линию — то есть вторгнется в одну из стран НАТО. Спорт На днях Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Рекомендации действуют только для спортсменов, которые не принимают активного участия в поддержке спецоперации.

Сегодня к этим рекомендациям присоединилась Международная федерация гимнастики. *Признан в РФ иноагентом