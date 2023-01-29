    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    3 м/с, ю-з

    754мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd69.34eur75.41

    Преподавательница университета Герцена потеряла почти 4 млн после разговора с «сотрудниками ФСБ»

    5712
    6 комментариев

    Мошенники продолжают лишать петербургских пенсионеров миллионных накоплений. В этот раз деньги в один конец отправила преподаватель педагогического университета.

    Как стало известно «Фонтанке» 29 января, двумя днями ранее с заявлением в полицию обратилась 73-летняя кандидат педагогических наук, преподаватель университета имени Герцена.

    Петербурженка рассказала о беседе с «сотрудниками ФСБ», которые навязчиво уговаривали её спасти накопления и перевести их на безопасный счет. Горожанка воспользовалась советами незнакомцев и лишилась 3,7 млн рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Мошенники
    ЛАЙК0
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close