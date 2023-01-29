Преподавательница университета Герцена потеряла почти 4 млн после разговора с «сотрудниками ФСБ»

Мошенники продолжают лишать петербургских пенсионеров миллионных накоплений. В этот раз деньги в один конец отправила преподаватель педагогического университета.
Как стало известно «Фонтанке» 29 января, двумя днями ранее с заявлением в полицию обратилась 73-летняя кандидат педагогических наук, преподаватель университета имени Герцена.
Петербурженка рассказала о беседе с «сотрудниками ФСБ», которые навязчиво уговаривали её спасти накопления и перевести их на безопасный счет. Горожанка воспользовалась советами незнакомцев и лишилась 3,7 млн рублей.