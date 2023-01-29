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    Москва резко оторвалась от Петербурга по коронавирусу

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    Суточное число госпитализаций с коронавирусом в Петербурге больше не самое высокое в России — на первое место вышла Москва, следует из отчета федерального оперштаба.

    По состоянию на 29 января в России за сутки госпитализировано 495 человек, выявлен 6 941 новый случай COVID-19, подтверждено 40 летальных исходов. В том числе 40 госпитализаций, 728 новых случаев и 9 смертей в Петербурге. И 83 госпитализации, 1 967 заражений и смертей — в Москве.

    Тем временем во Франции отменили обязательный карантин для больных коронавирусом.

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