Москва резко оторвалась от Петербурга по коронавирусу

Суточное число госпитализаций с коронавирусом в Петербурге больше не самое высокое в России — на первое место вышла Москва, следует из отчета федерального оперштаба.



По состоянию на 29 января в России за сутки госпитализировано 495 человек, выявлен 6 941 новый случай COVID-19, подтверждено 40 летальных исходов. В том числе 40 госпитализаций, 728 новых случаев и 9 смертей в Петербурге. И 83 госпитализации, 1 967 заражений и смертей — в Москве.

Тем временем во Франции отменили обязательный карантин для больных коронавирусом.