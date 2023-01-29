Задуматься о хрупкости культурного наследия. Петербуржцы покажут Выборг, который вы ещё не видели

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Любимый петербуржцами Выборг так и не дождался особого отношения со стороны властей. Пока в городе с уникальной архитектурой есть на что посмотреть, активисты задумали объединить знания в один большой исследовательский проект. Если вам наскучили парк «Монрепо», замок и библиотека Алвара Аалто, то загляните на «Выборгскую улицу». Там расскажут, где в Выборге можно насчитать 72 льва и познакомят с финским архитектором, о котором вы, скорее всего, никогда не слышали. И это только начало.



Исследовательский проект про Выборг придумали Маргарита Николаева и Валентина Манн. Они ведут в Петербурге краеведческие и градозащитные проекты. Маргарита в соцсетях рассказывает о кладбищах, а Валентина вместе с командой спасает исторические двери, оказавшиеся на помойке.

Девушки давно интересовались Выборгом и поняли, что город не всегда понятен обывателю. Чтобы разыскать сведения о домах и архитекторах, нужно изучать архивы. На что вряд ли готов среднестатистический турист.

Петербурженки решили собрать в одном месте информацию обо всех домах Выборга. Работа предстояла масштабная, помощи попросили в своих соцсетях. К активисткам присоединились около 50 человек. Это не только петербуржцы и выборжане, но и жители других стран. Они помогают раскапывать информацию и оформляют её в виде таблицы.



«Мы изучаем информацию об архитекторах, жителях города, постройках, составляем большую таблицу, где указывается адрес, имя архитектора и особенности дома, — рассказала Маргарита Николаева. — Выборг, может быть, известен в Ленинградской области, но за её пределами не очень. И уж тем более неизвестно, кто строил дома, когда, в каком стиле и так далее. Та литература, что есть по Выборгу... она, к сожалению, не отличается высоким качеством, на мой взгляд. Есть, конечно, исключения, сборник, который выпускает Выборгский замок, но массовая литература не демонстрирует историю Выборга, его архитектурные особенности. А Выборг сильно отличается по архитектуре от Петербурга, так как это финский город, и там есть особенности, которые больше нигде в России не встречаются».



Проект получил название «Выборгская улица». В его телеграм-канале говорится, что собранные материалы будут представлены широкой аудитории, там уже можно прочитать про дом Виклунда, на фасаде которого можно насчитать 72 льва. Активисты надеются привлечь внимание к городу и внести вклад в его сохранение.

«Мы бы хотели на будущее создать что-то типа Citywalls, но по Выборгу, чтобы о каждом доме можно было что-то узнать, не углубляясь в архивы, финноязычные по большей части. Нам бы хотелось сделать город более доступным для обывателя», — отметила Маргарита.



Параллельно с исследовательской работой активисты решили попробовать издать зин (самиздат. — Прим. ред.) о Выборге. К созданию малотиражного печатного издания подключилась автор проекта «Иная Россия» Ульяна Захарова. На первый номер объявили сбор. Стоимость одного экземпляра составила 600 рублей. Изначально планировали собрать 35 тысяч, в итоге на счет поступило более 128 тысяч. Зин отправят всем, кто сделал перевод.



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В первом выпуске авторы расскажут о зданиях начала ХХ века, которые относятся к одному стилю — национальному романтизму. Все они построены выборгским архитектором Алланом Шульманом. 20 января 2023 года у Аллана Шульмана был юбилей — 160 лет.



Зин будет интерактивным. Через qr-коды, расположенные на страницах, читатели смогут перейти на сайт, где авторы собрали больше информации про дома и разместили галереи с фотографиями.



Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»

«Мы надеемся, что после знакомства с зином Выборг откроется для вас с не известных прежде сторон, и вы задумаетесь о хрупкости и важности культурного наследия и истории страны», — говорится в описании к журналу.

Также в «Выборгской улице» планируют объединить местных жителей в сообщество, чтобы расширить круг градозащитников. «У нас в проекте есть активисты из Выборга, которые живут в исторических домах, домах-памятниках. Они сейчас организовывают помывку плитки. В Петербурге этим никого не удивишь, а в Выборге это чуть ли не единственный случай, когда жители собрались и моют плитку в одном из исторических домов. Подобные акции мы бы хотели проводить регулярно и привлекать к ним горожан, чтобы они понимали, в каких уникальных архитектурных ансамблях они живут, чтобы больше сил прикладывали к их сохранению, — говорит Маргарита. — В Выборге все, что хотели, уже снесли, все, что осталось там, просто разрушается. Там нет активной стройки в центре города, как в Петербурге. Там нужно заниматься реставрацией, резервацией и сохранением».



Презентация проекта «Выборгская улица» состоится 4 февраля в библиотеке Алвара Аалто. А на следующий день в доме акционерного общества «Арина» пройдёт воскресник. «Будем расчищать кое-что очень красивое, но что — покажем позже, немного заинтригуем вас», — пообещали организаторы. Те, кто не сможет приехать в Выборг на выходные, познакомятся с проектом 11 февраля в библиотеке Планетария на Обводном канале, где также пройдёт презентация.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

