Спасти исторический Петербург. Как наследию дореволюционной эпохи даруют вторую жизнь

В начале января в одном из петербургских районных пабликов появилось сообщение о выброшенных на помойку старинных дверях с улицы Воскова. «Такие роскошные, столетние, 2,5-метровые, лежат под снегом до завтра. Потом их увезут на свалку. Так жалко, прямо слов нет», — сообщал один из жителей Петроградской стороны. На призыв «спасать красоту» откликнулась мастерская «Двери с помоек», которая уже более трех лет дает новую жизнь дореволюционному наследию. Соосновательница группы Валентина Манн рассказала «Фонтанке», в чем ценность выброшенных дверей и почему они могут никогда не вернуться на свое место.
Текстовую версию материала Галины Боярковой читайте на «Фонтанке».