Ломился к сыну и бывшей жене. Житель Москвы убил семью и не пережил это

Трагедия произошла в Северном административном округе Москвы. Мужчина пришел в квартиру, где раньше проживал с семьей, и убил близких. Об этом сообщает ГСУ СК по Москве.



По предварительной информации, в квартиру на Флотской улице мужчина приехал 29 января. 20-летний сын не захотел пускать его внутрь, произошла ссору. В результате мужчина нанес собственному ребенку множество ножевых ранений, а потом прошел внутрь помещения. Бывшую жену он ударил ножом не менее 10 раз. От полученных травм 42-летняя женщина и ее сын скончались на месте.