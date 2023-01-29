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    Ломился к сыну и бывшей жене. Житель Москвы убил семью и не пережил это

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    Трагедия произошла в Северном административном округе Москвы. Мужчина пришел в квартиру, где раньше проживал с семьей, и убил близких. Об этом сообщает ГСУ СК по Москве.

    По предварительной информации, в квартиру на Флотской улице мужчина приехал 29 января. 20-летний сын не захотел пускать его внутрь, произошла ссору. В результате мужчина нанес собственному ребенку множество ножевых ранений, а потом прошел внутрь помещения. Бывшую жену он ударил ножом не менее 10 раз. От полученных травм 42-летняя женщина и ее сын скончались на месте.

    После нанесения ран близким, мужчина покончил жизнь самоубийством.

    Трагедии предшествовал долгий семейный конфликт, сообщают в ведомстве. Женщина отказывалась регистрировать в квартире бывшего супруга.

    В момент убийства в квартире находилась невеста молодого человека и знакомая матери. Они рассказали следователям детали произошедшего.

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