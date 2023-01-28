Почти сутки тушили пожар на рынке «Синдика» в Подмосковье. Посмотрите на его последствия

Почти сутки потребовались пожарным, чтобы потушить возгорание на строительном рынке «Синдика» в Красногорске. Об этом 28 января сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу МЧС РФ.



Пожар, как уточняется, полностью ликвидировали в 20:55. Тогда как первые сообщения о нём поступили поздно вечером в пятницу.

Известно, что к тушению привлекли более 150 человек и 39 единиц техники. Причина воспламенения пока не известна. Выводы будут сделаны после пожарно-технического исследования.