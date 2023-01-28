Почти сутки тушили пожар на рынке «Синдика» в Подмосковье. Посмотрите на его последствия

Почти сутки потребовались пожарным, чтобы потушить возгорание на строительном рынке «Синдика» в Красногорске. Об этом 28 января сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу МЧС РФ.
Пожар, как уточняется, полностью ликвидировали в 20:55. Тогда как первые сообщения о нём поступили поздно вечером в пятницу.
Известно, что к тушению привлекли более 150 человек и 39 единиц техники. Причина воспламенения пока не известна. Выводы будут сделаны после пожарно-технического исследования.
По данным MSK1.RU, следственный комитет предварительно сообщил о том, что пострадавших нет.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу склад загорелся на территории рынка «Синдика» в Красногорске на площади 2100 «квадратов». В СМИ писали, что там хранятся стройматериалы. В 2017 году на территории рынка уже был пожар, но площадь заметно разнилась — тогда обгорели всего 55 «квадратов».