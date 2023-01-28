    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -9

    4 м/с, ю-з

    764мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd69.34eur75.41

    Роскомнадзор рассказал, сколько крупных утечек персональных данных зафиксировал в 2022 году

    888
    2 комментария

    Около 150 крупных утечек персональных данных было зафиксировано в России в 2022 году. Около 60 административных производств направлены в суды. Об этом 28 января сообщает Роскомнадзор.

    «В прошлом году было проведено 78 внеплановых проверок. В 87 % случаев факты незаконного распространения личной информации были подтверждены», — отмечают в ведомстве.

    Из направленных в суды 66 протоколов половина уже рассмотрена. Общая сумма штрафов за нарушения составила около 1 миллиона рублей. Еще по 30 делам продолжаются слушания.

    Год Роскомнадзор начал с 25 проверок по утечкам, которые предположительно были зафиксированы в прошлом году.

    По данным сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence), в 2022-ом в сеть утекли данные 75 процентов жителей России. Такой вывод эксперты сделали, проанализировав информацию о масштабных и не очень утечках персональных данных.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    РоскомнадзорПерсональные данныеУтечка персональных данных
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close