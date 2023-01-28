Роскомнадзор рассказал, сколько крупных утечек персональных данных зафиксировал в 2022 году

Около 150 крупных утечек персональных данных было зафиксировано в России в 2022 году. Около 60 административных производств направлены в суды. Об этом 28 января сообщает Роскомнадзор.



«В прошлом году было проведено 78 внеплановых проверок. В 87 % случаев факты незаконного распространения личной информации были подтверждены», — отмечают в ведомстве.

Из направленных в суды 66 протоколов половина уже рассмотрена. Общая сумма штрафов за нарушения составила около 1 миллиона рублей. Еще по 30 делам продолжаются слушания.