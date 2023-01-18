Цифры пугают. Эксперты рассказали, данные скольких россиян утекли в Сеть в прошлом году

За 2022 год в открытом доступе в Интернете из-за утечек оказались данные 75 % всех жителей России. Об этом 18 января сообщает «Интерфакс», ссылаясь на сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence).



Эксперты проанализировали практически все утечки, связанные с РФ, — как крупные, так и менее масштабные. В большинстве из них были контактные данные пользователей, где-то присутствовали пароли и сведения об использовании различных интернет-сервисов.

