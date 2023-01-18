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    Цифры пугают. Эксперты рассказали, данные скольких россиян утекли в Сеть в прошлом году

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    За 2022 год в открытом доступе в Интернете из-за утечек оказались данные 75 % всех жителей России. Об этом 18 января сообщает «Интерфакс», ссылаясь на сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence).

    Эксперты проанализировали практически все утечки, связанные с РФ, — как крупные, так и менее масштабные. В большинстве из них были контактные данные пользователей, где-то присутствовали пароли и сведения об использовании различных интернет-сервисов.

    В сумме объём таких «сливов» составил 99,8 млн уникальных e-mail-адресов и 109,7 млн телефонных номеров. Основатель DLBI Ашот Оганесян отметил, что этот показатель можно соотнести с численностью населения страны, учитывая, что у большинства есть только один телефонный номер. Можно сказать, что в 2022 году утекли данные 85 % жителей трудоспособного и старшего возраста.

    Ранее «Фонтанка» писала, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность установления оборотных штрафов в отношении компаний за утечку персональных данных. Кабмин также рассмотрит вопрос об усилении ответственности за другие нарушения в области персональных данных.

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