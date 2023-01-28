Цена товара на кассе расходится с ценником: что делать – версия Роспотребнадзора

Каждый покупатель хотя бы раз оказывался в ситуации, когда товар на кассе пробивают по цене, отличающейся от ценника, причем требуют заплатить обычно больше, чем было указано. Тогда кассиры обычно рассказывают о тяжелых трудовых буднях в продуктовом ретейле: партия товара поступила, в компьютер и базу цены внесли, а бумажные ценники поменять не успели. Тут покупатель может не только посочувствовать, но и отстоять свои права и сэкономить деньги, рассказали 28 января в управлении Роспотребнадзора по Петербургу.

Ценник – (не) просто бумажка

По пункту 1 статьи 10 закона «О защите прав потребителей» продавец обязан своевременно предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о товарах, а по пункту 2 цена — неотъемлемая часть этой информации. Ценник — это не меняющиеся по воле продавцов бумажки, а публичная оферта — задокументированное предложение, и продавец обязан продать товар именно по той цене, которая в оферте указана.

Что делать? В первую очередь — позвать администратора и потребовать продать товар по цене, указанной на ценнике. Желательно сразу же иметь на руках его фотографию и предварительно убедиться, что на нем указана стоимость выбранного товара, а не похожего: часто акции распространяются только, например, на один вкус йогурта или на один оттенок губной помады, а за другой уже нужно отдуваться по полной стоимости.

Если администратор подзабыл уроки права, — напомнить ему о статье 10 закона «О защите прав потребителей». А если отказали? Если администратор и сотрудники магазина утверждают, что закон им не писан, то нужно потребовать жалобную книгу и подробно расписать, что произошло: что покупали, когда, какая цена была на ценнике, а какая — в чеке. Отказать покупателю не имеют права — штраф до 30 тысяч рублей по статье 14.15 КоАП РФ, а иметь книгу жалоб обязана каждая организация, даже киоски и маленькие торговые палатки.

Воровать ценник как улику лучше не стоит, но сфотографировать чек и ценник будет не лишним, особенно если придется обращаться в Роспотребнадзор. В жалобе можно потребовать либо возврат разницы в цене товара между чеком и ценником, сославшись на статью 1102 ГК РФ, или возврата всей уплаченной суммы. Если вы уже успели заплатить, и уже потом заметили разницу, то можно отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи, а продавец за недостоверную информацию о товаре должен будет возместить убытки по пункту 1 статьи 12 закона «О защите прав потребителей».

В записи нужно потребовать от администрации письменный ответ на обращение и оставить свои контактные данные. В течение 5 дней покупатель должен получить ответ.