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    Петлял по газонам и пешеходным дорожкам. В Петербурге задержали мужчину с приметным стилем вождения

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    В Приморском районе Петербурга задержали водителя, который играл с правоохранителями в «кошки-мышки». Об этом 28 января сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

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    Каршеринг, петлявший по газонам и пешеходным дорожкам, заметили на проспекте Испытателей утром в субботу. Некоторое время погонявшись за авто, силовики блокировали его в одном из дворов по Серебристому бульвару.

    Водитель автомобиля выглядел сильно пьяным, с ним в салоне был ещё один человек. Обоих задержали и доставили в отдел.

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