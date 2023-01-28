Петлял по газонам и пешеходным дорожкам. В Петербурге задержали мужчину с приметным стилем вождения

В Приморском районе Петербурга задержали водителя, который играл с правоохранителями в «кошки-мышки». Об этом 28 января сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.
Каршеринг, петлявший по газонам и пешеходным дорожкам, заметили на проспекте Испытателей утром в субботу. Некоторое время погонявшись за авто, силовики блокировали его в одном из дворов по Серебристому бульвару.
Водитель автомобиля выглядел сильно пьяным, с ним в салоне был ещё один человек. Обоих задержали и доставили в отдел.