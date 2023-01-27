Число пострадавших в ДТП с автобусом под Кингисеппом выросло до шести. Младшим 8 лет

В аварии с автобусом, улетевшим в кювет под Кингисеппом, травмы получили шесть пассажиров. Об этом 27 января сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
По уточнённым данным, около половины четвёртого часа дня пятницы у поворота на поселок Кингисеппский 56-летний водитель маршрута №3Б не справился с управлением и съехал в кювет.
Транспорт, перевозивший полтора десятка пассажиров, опрокинулся. Травмы получили две восьмилетние девочки, женщины 47 и 53 лет. Ещё двум пострадавшим 15 и 18 лет. Предварительно, все получили лёгкий вред здоровью.
Ранее сообщалось, что травмированы трое детей и двое взрослых.
Полицейские выясняют все обстоятельства аварии. Следственный комитет Ленобласти ищет в случившемся признаки оказания небезопасных услуг. Проверку поставила на контроль прокуратура.
«По предварительной версии ДТП произошло из-за неблагоприятных погодных условий, а именно из-за обледенения дороги», — сообщили в надзорном ведомстве.