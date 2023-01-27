Рейсовый автобус кувырнулся в кювет под Кингисеппом, среди пострадавших дети

Автобус, перевозивший полтора десятка пассажиров, улетел с дороги в кювет в Кингисеппском районе Ленобласти днем 27 января. Травмы получили пять человек.
Около 15:30 у деревни Александровская Горка рейсовый автобус ПАЗ, следовавший из Кингисеппа в поселок Кингисеппский, съехал в кювет и опрокинулся на бок, сообщает 47news со ссылкой на местную администрацию. В момент ДТП в автобусе находились 15 пассажиров. По предварительным данным СУ СК РФ по Ленобласти, в результате аварии пострадали пять человек: двое взрослых и трое детей. Они получили травмы средней и легкой степени тяжести.
«Автобус занесло сначала в одну сторону, начал выворачивать и влетел в другую сторону, в канаву. Думала сначала, что все хорошо, уехала в поселок, и стало плохо. Теперь еду в приемный покой», — рассказала 47news одна из пассажирок.
Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция. Кингисеппский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Ленинградской области начал доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.