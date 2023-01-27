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    Врачи-стажеры со 2-го курса и среднероссийские показатели в новых регионах к 2030 году. Новые поручения Путина — главное

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    Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам дал поручения соответствующим ведомствам и структурам. Об этом стало известно 27 января из опубликованного документа — «Фонтанка» выбрала главное:

    • до 15 июля необходимо ввести должность врача-стажера, позволяющую работать со второго курса ординатуры;
    • утвердить программы развития новых регионов, чтобы к 2030 году обеспечить там среднероссийские показатели уровня жизни;
    • в 2023 году добиться реального роста заработных плат, снижения бедности, увеличения рождаемости и продолжительности жизни;
    • повышать МРОТ в 2023 году выше уровня инфляции, предоставить предложения о дальнейшем росте МРОТ;
    • до 2030 года привлечь в проекты по выпуску приоритетной промышленности продукции не менее 10 трлн рублей;
    • правительство России к 10 февраля должно разработать дополнительные меры по повышению рождаемости и поддержке семей;
    • правительство России должно до 31 марта утвердить программы социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей;
    • оперативно перераспределять федеральные субсидии от регионов, которые не исполняют обязательства, другим субъектам России.

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