Врачи-стажеры со 2-го курса и среднероссийские показатели в новых регионах к 2030 году. Новые поручения Путина — главное

Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам дал поручения соответствующим ведомствам и структурам. Об этом стало известно 27 января из опубликованного документа — «Фонтанка» выбрала главное:
- до 15 июля необходимо ввести должность врача-стажера, позволяющую работать со второго курса ординатуры;
- утвердить программы развития новых регионов, чтобы к 2030 году обеспечить там среднероссийские показатели уровня жизни;
- в 2023 году добиться реального роста заработных плат, снижения бедности, увеличения рождаемости и продолжительности жизни;
- повышать МРОТ в 2023 году выше уровня инфляции, предоставить предложения о дальнейшем росте МРОТ;
- до 2030 года привлечь в проекты по выпуску приоритетной промышленности продукции не менее 10 трлн рублей;
- правительство России к 10 февраля должно разработать дополнительные меры по повышению рождаемости и поддержке семей;
- правительство России должно до 31 марта утвердить программы социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей;
- оперативно перераспределять федеральные субсидии от регионов, которые не исполняют обязательства, другим субъектам России.