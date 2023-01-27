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    Mercedes проделал дыру в заборе на Савушкина рядом с другой такой же. Подземному переходу в этот раз повезло

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    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Знаменитый полетами автомобилей в подземный переход перекресток в Приморском районе Петербурга, у станции метро «Беговая», снова притянул ДТП. В этот раз, правда, машина промахнулась и досталось только металлическому забору.

    На улице Савушкина, возле перекрестка с Туристской улицей, кроссовер Mercedes вылетел с проезжей части на трамвайную «выделенку», проломив металлическое ограждение, сообщил «Фонтанке» очевидец. На кадрах с места ДТП видно, что у машины сильно разбита передняя часть и сняты номера. Причем кроссовер проломил ограждение прямо рядом с подземным пешеходным переходом, в этот раз не задев его надземную часть. А в паре секций от новой дыры в заборе видно старую.

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    О пострадавших в ДТП не сообщается. Авария перегородила одну полосу и собрала небольшой затор на улице Савушкина. По данным «Яндекс.Пробок», он тянется метров на 300.

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    Перекресток Савушкина и Туристской знаменит авариями, когда автомобили влетали в подземный переход. Последнее было 7 апреля 2022 года.

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