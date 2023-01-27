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    В Омске умер самый титулованный самбист СССР

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    Трехкратный чемпион мира по самбо Александр Пушница умер 27 января в Омске, сообщил в своем Telegram-канале мэр Омска Сергей Шелест. Пушнице было 73 года.

    По данным региональной Федерации самбо и дзюдо, причиной смерти стала онкология, с которой Пушница боролся долгое время.

    Пушница трижды побеждал на чемпионатах мира (1974, 1979, 1983). Также на его счету две победы на чемпионатах Европы (1976, 1984) и девять побед на чемпионатах СССР (1974–1980, 1983, 1984). Он самый титулованный советский самбист.

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