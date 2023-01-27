В управделами президента РФ прокомментировали аварию с вертолетом во Внуково

Вертолет Ми-8, который получил повреждения в аэропорту Внуково 27 января, состоит на балансе специального летного отряда «Россия». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управделами президента Елену Крылову.



«Вертолет специального летного отряда «Россия», который занимается перевозкой первых лиц государства, получил повреждение рулевого винта до взлета из аэропорта «Внуково», пострадавших нет. Вертолет раскрутило перед взлетом, был поврежден рулевой винт», — сказала она.



О том, что Ми-8 совершил жесткую посадку во Внуково, стало известно днем в пятницу. СМИ писали, что вертолет ударился хвостом о землю и повредил винт. Тогда же появилась информация, что воздушное судно принадлежит специальному летному отряду «Россия».

