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    Во Внуково вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

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    Жесткую посадку совершил вертолет Ми-8 в столичном аэропорту Внуково 27 января. По предварительным данным, воздушное судно ударилось хвостом об землю. О пострадавших пока не сообщается, пишет «Интерфакс».

    Как сообщает ТАСС, вертолет при посадке повредил винт. На место выехали спасатели, обстоятельства устанавливаются.

    РБК со ссылкой на источник, близкий к авиавластям, пишет, что упавший Ми-8 принадлежит специальному летному отряду «Россия». Это предприятие занимается авиаперевозками высших должностных лиц государства, в том числе президента РФ.

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