Проверьте, есть ли у вас парейдолия. На Марсе сфотографировали морду медведя

Орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter сделал снимок Марса, ярко иллюстрирующий явление под названием парейдолия — склонность человека видеть в случайных формах знакомые объекты. В данном случае это, без сомнения, морда медведя, пишет CNET .

На чёрно-белом снимке хорошо различимы две ямы, похожие на глаза, нечто вроде холма в виде морды и почти ровная окружность. Размер этого «изображения» — около 2 километров.



Университет Аризоны использует на борту MRO камеру HiRise (High Resolution Imaging Experiment). Специалисты HiRise поясняют, что «нос» — это холм с V-образной структурой обрушения, который мог быть образован вулканическим или грязевым жерлом, «глаза» — два кратера, а круговая трещина может быть связана с оседанием отложений над кратером.

