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    Проверьте, есть ли у вас парейдолия. На Марсе сфотографировали морду медведя

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    Орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter сделал снимок Марса, ярко иллюстрирующий явление под названием парейдолия — склонность человека видеть в случайных формах знакомые объекты. В данном случае это, без сомнения, морда медведя, пишет CNET.

    Фото: НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт/UA в Аризоне
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    На чёрно-белом снимке хорошо различимы две ямы, похожие на глаза, нечто вроде холма в виде морды и почти ровная окружность. Размер этого «изображения» — около 2 километров.

    Университет Аризоны использует на борту MRO камеру HiRise (High Resolution Imaging Experiment). Специалисты HiRise поясняют, что «нос» — это холм с V-образной структурой обрушения, который мог быть образован вулканическим или грязевым жерлом, «глаза» — два кратера, а круговая трещина может быть связана с оседанием отложений над кратером.

    «HiRise умеет находить на Марсе необычные лица. Есть Кратер Хэппи Фейс, Стакан из Маппет Шоу и, как ни странно, Эд Аснер. Так что увидеть медвежью морду — это просто еще один день на красной планете. Команда HiRise сказала: «Может быть, просто улыбнитесь и потерпите»», — отмечается в публикации.

    Снимок прокомментировала в соцсетях и представитель МИД России Мария Захарова. «Русские?» — написала она.

    Фото: НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт/UA в Аризоне

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