Вячеслав Заренков представит новые «Смарт-афоризмы»

2 февраля 2023 года в петербургском арт-пространстве Zarenkov Gallery состоится презентация новой книги Вячеслава Заренкова «Смарт-афоризмы — 3».
Вячеслав Заренков — строитель (с 1987 года Вячеслав Адамович возглавлял «ЛенСпецСМУ», позже ставшую Группой «Эталон»), Почетный меценат Санкт-Петербурга, основатель международного социально-культурного проекта и Фонда «Созидающий мир». А также автор книг.
«Смарт-афоризмы на все случаи жизни» вышли в 2022 году. Вторая часть — следом. И вот поклонники дождались третьей части. Как сообщают организаторы, сборник имеет большую практическую ценность для каждого: «Представленные в издании выразительные высказывания позволят быстро и безошибочно сориентироваться практически в любой ситуации, занять правильную позицию, выработать четкий план действий и в кратчайшие сроки достичь максимального результата».
На презентации можно будет задать свой вопрос автору.
Начало в 19:00 по адресу ул. Социалистическая, д. 21, Апарт-отель YE’S, 10-й этаж, Zarenkov Gallery.
Вход свободный. 12+