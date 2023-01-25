С видом на Петербург. Как создавалась новая галерея в центре города

Фото: предоставлено Zarenkov Gallery Поделиться Поделиться





Традиционная живопись и картины в виртуальной реальности. Эта «фишка» выделяет Zarenkov Gallery в ряду других культурных пространств.

Основатель

Zarenkov Gallery основана в 2022 году заслуженным строителем России Вячеславом Заренковым. Его имя в Петербурге в представлении не нуждается: с 1987 года Вячеслав Адамович возглавлял «ЛенСпецСМУ», позже ставшую Группой «Эталон».

Заренков — не только строитель. Он первым в городе получил звание Почетного мецената Санкт-Петербурга. В 2012 году топ-менеджер основал международный социально-культурный проект и Фонд «Созидающий мир».

Благотворитель объединил современных художников в программе «Мир глазами художников». За десять лет существования проекта петербургские мастера побывали с творческими экспедициями во многих странах Европы. Итог этой работы — около двух тысяч живописных полотен в коллекции Фонда.

Всероссийская премия «Созидающий мир», учрежденная в 2019 году, не похожа ни на один творческий конкурс в России. Она для всех: талантливых писателей, поэтов, художников и скульпторов.



Фото: предоставлено Zarenkov Gallery Поделиться Поделиться





Претворяя в жизнь такие разносторонние проекты, Вячеслав Заренков уверен: главное — чтобы результат приносил пользу и радость. Чтобы жизненным выбором людей было созидание, а не разрушение. Эта философия нашла воплощение в Zarenkov Gallery.

Арт-пространство

Галерее всего год, но она уже стала заметным явлением на карте культурного Петербурга. Здесь встречаются традиции и современность. Созвучный времени дизайн и панорамные окна с двух сторон, открывающие вид на любимый город, привлекают молодежную публику. Посетители постарше дают высокую оценку наполнению пространства: представленные работы говорят о главном в жизни. Это принципиальная позиция устроителей: настоящее — только то, что оставляет в душе зрителя и слушателя добрые чувства.

Многофункциональная платформа объединяет под одной крышей самые разные направления, стили и виды искусства. Живопись, скульптура и фотоработы располагаются в зале площадью 860 квадратных метров.



Фото: предоставлено Zarenkov Gallery Фото: предоставлено Zarenkov Gallery Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: предоставлено Zarenkov Gallery Фото: предоставлено Zarenkov Gallery Поделиться Поделиться





В Zarenkov Gallery можно не только экспонировать, но и создавать. Такая возможность есть, прежде всего, у тех, чья «среда обитания» — виртуальная реальность. Да, VR-технологии тоже могут быть «проводниками» мудрости, красоты, вдохновения и надежды. В этом убеждены организаторы культурного кластера.



На цифровые арт-объекты можно посмотреть во втором, виртуальном, зале-«двойнике» галереи, по которому посетители ходят в VR-шлемах.

Фото: предоставлено Zarenkov Gallery Поделиться Поделиться





Зрителям доступны около 70 работ.

Выставки

Экспозиционную деятельность Zarenkov Gallery начала с яркого события — международной выставки «Искусство объединять». Это творческий диалог между тремя участниками: российским скульптором Григорием Потоцким, французским абстракционистом Жан-Люком Буном и малазийским живописцем Дэниэлем Ли Ви Сенгом.

Буквально следуя названию выставки, художники из разных стран написали совместное полотно «Послание в будущее». Его тут же выставили на аукцион среди гостей. Лот был приобретен за $ 4 500 (355 000 рублей). Все средства перевели в Благотворительный фонд Оксаны Фёдоровой на культурно-просветительную деятельность.

А слоган «Искусство объединять» стал девизом молодой галереи.

«В сегодняшнем мире, полном тревог и опасений за судьбу человечества, творческий диалог — единственно верный способ понять друг друга, — говорит основатель Zarenkov Gallery, глава Фонда «Созидающий мир» Вячеслав Заренков. — Сейчас, когда многие возводят стены, разъединяющие страны, мы строим мосты, соединяющие культуры». Всего за год с момента открытия культурного пространства на Социалистической, 21, там прошло 14 выставок самого разного жанра. Самые знаковые: «Акварель Елены Базановой», «Топографические портреты республики Саха Андрея Жилина», «ФОТОРЕНЕССАНС. Возрождение искусства фотографии», где были представлены работы Элины Гариповой.

Летом здесь первый раз в истории показали картины «чешского соловья» Карела Готта.

Также в портфолио — интересная коллаборация с пляжным футбольным клубом «Кристалл». Он привозил свой трофей — кубок FIFA — вместе с фотовыставкой «Кристалл на высоте». На снимках клубного фотографа Вячеслава Яковлева запечатлены самые яркие эмоции игроков. Так что философия «искусство объединять» сработала и в спорте.

Фото: предоставлено Zarenkov Gallery Поделиться Поделиться





Кроме того, за двенадцать месяцев проведено 10 концертов и событийных мероприятий, 9 творческих встреч, 8 лекций, 5 мастер-классов, 4 инклюзивных проекта, 2 пленэра на террасе.

Ярким событием зимы стал детский конкурс «Светлый праздник Рождества», выставка которого проходит на площадке галереи. В творческом состязании участвовали юные авторы из Петербурга и Москвы, но оно получило отклик и в других регионах России.

Рояль

Украшением галереи стал рояль Steinway&Sons лимитированной серии John Lennon.

Такой же инструмент Джон Леннон подарил Йоко Оно в 1971 году.

Он может воспроизводить известные классические и современные композиции самостоятельно, удивляя и радуя гостей.



Фото: предоставлено Zarenkov Gallery Фото: предоставлено Zarenkov Gallery Поделиться Поделиться





Большое преимущество арт-площадки — открытая терраса с видом на Петербург: галерея расположена на 10 этаже апарт-отеля YE’S. Сверху хорошо просматриваются главные доминанты исторического центра: Спас-на-Крови, шпиль Петропавловской крепости, Исаакиевский собор и многие другие. В теплое время года посетители выходят на террасу не только обсудить увиденное в творческой атмосфере, но и сделать эффектные фотографии.



Фото: предоставлено Zarenkov Gallery Фото: предоставлено Zarenkov Gallery Фото: предоставлено Zarenkov Gallery Фото: предоставлено Zarenkov Gallery Поделиться Поделиться





Самые же внимательные гости обращают внимание на дизайнерский пол, выполненный специально для арт-площадки. Он повторяет цвета крыш Лиговки.

Премия

День рождения арт-пространства — 25 января. Обычно именинники получают подарки, а Zarenkov Gallery будет их дарить. Ежегодно, начиная с 2023-го, организаторы намерены подводить итоги прошедшего сезона и чествовать лучших из лучших. В премии Zarenkov Gallery Awards — 5 номинаций: мастер-класс года; творческая встреча / лекция года; концерт / событие года; фотовыставка года; выставка года. Лауреаты получат памятные таблички. При официальном открытии видовой террасы к летнему сезону их имена поместят на специальной «Аллее звезд». Команда галереи хочет сделать доброй традицией и концерт в честь победителей Zarenkov Gallery Awards с участием самых интересных и достойных коллективов. В этом году перед зрителями выступит ансамбль мелодических ударных инструментов MarimbaMix. Коллектив представит музыкально-литературную композицию «Времена года» Антонио Вивальди. Концерт пройдет 26 января.

«Я считаю, что в каждом городе должен быть центр притяжения позитивных идей, планов, усилий, — убежден Вячеслав Заренков. — Центр не только географический, но и социально-культурный, вокруг которого начинают работать центробежные силы позитивных дел и действий. И эти силы будут способствовать развитию городов и их преображению».

ООО «ЗАРЕНКОВ ГАЛЕРИ», https://zarenkov-gallery.com/

