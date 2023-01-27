Москва обогнала Петербург по коронавирусу

Петербург уступил первое место Москве по числу госпитализаций и смертей от коронавируса за сутки, следует из отчета федерального оперштаба.



По состоянию на 27 января в России за сутки госпитализировано 939 человек, выявлено 7 164 новых случая COVID-19, подтверждён 41 летальный исход. В том числе 106 госпитализаций, 721 новый случай и 10 смертей в Петербурге. И 121 госпитализация, 2 234 заражения, и 12 смертей в Москве.



Тем временем поднявшиеся в конце прошлого года грипп и ОРВИ пошли на спад в Петербурге. Хотя заболевших до сих пор хватает.

