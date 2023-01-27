Новую прическу и песню исполнителя SHAMAN оценили более миллиона человек

Выпущенный накануне клип российского исполнителя SHAMAN на песню «Исповедь» за сутки посмотрели более 1,2 млн пользователей. Видео возглавило тренды YouTube. Под ним тысячи людей оставили восторженные комментарии. Женщины описывают, как рыдали при прослушивании от сильных эмоций.



В других соцсетях не утихают обсуждения новой прически певца. Пользователи спорят, какие дреды отрезал священник в клипе — настоящие или накладные. По большому счету, это значения не имеет, ведь SHAMAN действительно избавился от косм (именно этот русский аналог, согласно словарю, больше всего подходит к слову «дреды»).

