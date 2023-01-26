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    Певец SHAMAN остриг свои дреды в храме

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    Российский музыкальный исполнитель SHAMAN, кажется, попрощался со своими дредами, которые спорили с патриотическим репертуаром. В новом клипе, опубликованном 26 января, музыканту остригают спутанные пряди. Причем делает это священник.

    Трехминутное видео на песню «Исповедь» повествует о том, как SHAMAN идет против людского потока во мраке и попадает на белоснежное поле, на краю которого стоит храм. К нему музыкант бредет, а когда приходит, падает на колени перед батюшкой и протягивает ему ножницы, которыми святой отец обрезает дреды.

    В конце клипа SHAMAN предстает перед зрителем в свете и с новой прической. «Эта песня — мой диалог с Богом», — прокомментировал публикацию исполнитель.

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