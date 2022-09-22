Песков о современных певцах-патриотах: Заслуживают самой высокой оценки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков похвалил исполнителей, исполняющих патриотичные песни. Об этом 22 сентября сообщает РИА Новости.



«Это часть общей культуры, конечно, талантливые произведения, они заслуживают самой высокой оценки — всё, что я могу сказать», — заявил Песков, рассказывая, как в Кремле оценивают песню «Встанем» певца Shaman и других исполнителей.

30-летний исполнитель Shaman получил популярность после начала спецоперации. Его клип на наиболее известную композицию «Встанем» набрал на YouTube 26 млн просмотров.

