    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, с-в

    767мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.87eur60.21
    ТЕМА ДНЯ

    Частичная мобилизация – главное

    Как устроиться на заводМобилизация автомобилейТекст указа о мобилизацииВопросы о мобилизацииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Песков о современных певцах-патриотах: Заслуживают самой высокой оценки

    3902
    4 комментария

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков похвалил исполнителей, исполняющих патриотичные песни. Об этом 22 сентября сообщает РИА Новости.

    «Это часть общей культуры, конечно, талантливые произведения, они заслуживают самой высокой оценки — всё, что я могу сказать», — заявил Песков, рассказывая, как в Кремле оценивают песню «Встанем» певца Shaman и других исполнителей.

    30-летний исполнитель Shaman получил популярность после начала спецоперации. Его клип на наиболее известную композицию «Встанем» набрал на YouTube 26 млн просмотров.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ15
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close