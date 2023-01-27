Вам с террасой или без? Большие квартиры на Московском ждут новоселов

Начало года — самое время оглядеться в нынешней квартире и понять, не стоит ли поменять ее на более просторную в доме высокого класса. Ведь один из залогов комфортной и спокойной жизни большой семьи — чтобы места хватало для всех.



Так, в квартале «е.волюция» сейчас продаются квартиры площадью более 100 кв. метров: с большими прихожими, 30-метровыми гостиными и несколькими личными гардеробными и ванными комнатами. Есть и предложения с террасой. В трех корпусах квартала можно выбрать вариант подходящей планировки до 135 кв. метров. Виды могут быть городскими – на широкие проспекты, и тихими – на зеленый закрытый двор.



Прогрессивный квартал на Московском проспекте удобен тем, кто проводит свободное время не только дома, но и в общественных зонах: кафе, ресторане, коворкинге, клубе, где дети и взрослые могут заняться творчеством и спортом. В комплексе есть подземный паркинг.



Подробнее о предложении и условиях покупки вы можете узнать в офисе продаж по телефону +7 (812) 711-11-11.



Квартал «е.волюция». Застройщик: ООО «СЗ «СТРУКТУРА-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

