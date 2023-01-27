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    Гигантский пернатый хищник поселился на заливе под Петербургом. Он бывает вдвое крупнее человека

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    Около Соснового Бора на Финском заливе можно встретить одну из самых крупных хищных птиц России — с размахом крыльев до двух с половиной метров. Это орлан-белохвост, занесённый в региональные Красные книги и в Красную книгу России. Рассказывает о нём биолог Павел Глазков 27 января в своём канале «Каждой твари по паре».

    Орлан отличается от других хищников массивным жёлтым клювом, а хвост его становится белым только к 6 годам, когда птица достигает взрослого возраста. Он охотится на крупную рыбу и околоводных птиц.

    «Нынешней зимой орланы чувствуют себя комфортно. Из-за аномально теплого января Финский залив почти полностью освободился ото льда — теперь ничто не мешает успешной охоте», — рассказывает Павел Глазков.

    В Ленинградской области гнездятся около 30 пар орланов-белохвостов, их можно встретить даже в черте Петербурга. «Фонтанка» уже показывала этих мощных птиц на своих страницах.

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