Гигантский пернатый хищник поселился на заливе под Петербургом. Он бывает вдвое крупнее человека

Около Соснового Бора на Финском заливе можно встретить одну из самых крупных хищных птиц России — с размахом крыльев до двух с половиной метров. Это орлан-белохвост, занесённый в региональные Красные книги и в Красную книгу России. Рассказывает о нём биолог Павел Глазков 27 января в своём канале «Каждой твари по паре».
Орлан отличается от других хищников массивным жёлтым клювом, а хвост его становится белым только к 6 годам, когда птица достигает взрослого возраста. Он охотится на крупную рыбу и околоводных птиц.
«Нынешней зимой орланы чувствуют себя комфортно. Из-за аномально теплого января Финский залив почти полностью освободился ото льда — теперь ничто не мешает успешной охоте», — рассказывает Павел Глазков.
В Ленинградской области гнездятся около 30 пар орланов-белохвостов, их можно встретить даже в черте Петербурга. «Фонтанка» уже показывала этих мощных птиц на своих страницах.