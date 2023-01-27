Глава «Ростеха» назвал полной ерундой информацию о дефиците снарядов у России

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов прокомментировал публикации иностранных медиа о якобы нехватке боеприпасов у ВС РФ. Как сообщает 27 января «Коммерсантъ», он отметил, что Россия, наоборот, в несколько раз увеличила производство вооружения.



«Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги, о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, еще что-то, — это полная ерунда», — сказал Чемезов.



Он не стал отрицать, что на сегодняшний день расход патронов, ракет и снарядов для артиллерии и танков действительно высок.

