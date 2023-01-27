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    Боевые действия на Украине

    Глава «Ростеха» назвал полной ерундой информацию о дефиците снарядов у России

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    2 комментария

    Глава «Ростеха» Сергей Чемезов прокомментировал публикации иностранных медиа о якобы нехватке боеприпасов у ВС РФ. Как сообщает 27 января «Коммерсантъ», он отметил, что Россия, наоборот, в несколько раз увеличила производство вооружения.

    «Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги, о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, еще что-то, — это полная ерунда», — сказал Чемезов.

    Он не стал отрицать, что на сегодняшний день расход патронов, ракет и снарядов для артиллерии и танков действительно высок.

    10 января телеканал CNN сообщил, что огневая мощь армии России в некоторых местах на линии соприкосновения сократилась на 75 % и это якобы может быть связано с нехваткой снарядов.

    Накануне в крупнейших городах Украины прогремели взрывы. После них последовали отключения электричества.

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    Комментарии 2

    VVM196227 Янв 2023 в 11:24
    как гласит пословица:"нет дыма без огня."
    +8−0
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