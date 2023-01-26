В крупнейших городах Украины прогремели взрывы. Что известно на данный момент?

В четверг, 26 января, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога — звуки взрывов раздались в крупнейших городах Украины и некоторых областях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ и местные власти.

Сегодня произошли взрывы в Киевской и Днепропетровской областях, а также прогремели в Виннице и Одессе. После взрыва в самом Киеве мэр Виталий Кличко призвал киевлян пройти в укрытия, еще серия взрывов произошла в Днепровском районе Киева. Повторные взрывы были слышны в Одессе.

После произошедшего в Кривом Роге остановили весь электротранспорт из-за «риска ракетного удара», а в Кировоградской области и в отдельных микрорайонах Кировограда выключили свет. После серии взрывов «Украинские железные дороги» сообщили о задержках движения поездов.