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    Боевые действия на Украине

    В крупнейших городах Украины прогремели взрывы. Что известно на данный момент?

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    В четверг, 26 января, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога — звуки взрывов раздались в крупнейших городах Украины и некоторых областях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ и местные власти.

    Сегодня произошли взрывы в Киевской и Днепропетровской областях, а также прогремели в Виннице и Одессе. После взрыва в самом Киеве мэр Виталий Кличко призвал киевлян пройти в укрытия, еще серия взрывов произошла в Днепровском районе Киева. Повторные взрывы были слышны в Одессе.

    После произошедшего в Кривом Роге остановили весь электротранспорт из-за «риска ракетного удара», а в Кировоградской области и в отдельных микрорайонах Кировограда выключили свет. После серии взрывов «Украинские железные дороги» сообщили о задержках движения поездов.

    В Одесской области повреждены два объекта критической инфраструктуры.

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