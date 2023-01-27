Ледяные узоры появились в Петербурге даже на асфальте. Главного синоптика удивил мост через Неву

Морозная ночь 27 января разрисовала Петербург, как будто художник. Об этом рассказывает в своём телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов и делится фотографиями. «В Санкт-Петербурге ночью похолодало, и на некоторых мостах утром можно увидеть такие картины», — пишет он.
«Редко увидишь такие цветы на асфальте, ведь это не стекло в транспорте, полном народу, да в хороший мороз», — отмечает синоптик.
По его словам, его особенно сильно удивил Благовещенский мост. Он раскрашен по-разному: «вся северная сторона до высшей точки в рисунке, а южная часть — в небольших разводах». Причина в том, что ветер дует с севера, и именно с этой стороны поступает холодный воздух.
«Но сегодня днем выглянет солнце, хотя оно и низкое еще, но растопит, скорее всего, всю ночную морозную картину», — добавляет Колесов.
Напомним, сегодня и завтра в Петербурге ожидается лёгкий мороз без осадков, временами может выглянуть солнце. А вот в воскресенье вероятно потепление до 0 градусов и снег.