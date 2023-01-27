Надеемся на солнце. В воскресенье в Петербурге — снова смена погоды

В Петербурге в пятницу ожидается вполне приятная зимняя погода, правда, без снега. В выходные будет по-разному, в итоге самый конец недели мы встретим с очередной оттепелью.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 января днём будет без существенных осадков, ветер северный, северо-западный слабый. Температура воздуха с ночных –4...–6 градусов днём повысится до –2...–4. На дорогах гололедица.
Синоптическую ситуацию в регионе формирует гребень антициклона, и вместе с ростом атмосферного давления в облаках появятся прояснения, а вероятность осадков устремится к нулю, сообщает центр «ФОБОС». Атмосферное давление будет расти и составит
Сегодняшняя температура вполне типична для конца января, отмечает «Яндекс.Погода». Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 15 до плюс 1 градуса. Самое холодное 27 января выдалось в 1963 году, –27 градусов днём, а самое тёплое — в 1990 году, +4 градуса.
В субботу тоже ожидается слабый мороз, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. А в воскресенье, 29 января, днём потеплеет до нуля и пройдёт небольшой снег.