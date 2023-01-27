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    Надеемся на солнце. В воскресенье в Петербурге — снова смена погоды

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    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    В Петербурге в пятницу ожидается вполне приятная зимняя погода, правда, без снега. В выходные будет по-разному, в итоге самый конец недели мы встретим с очередной оттепелью.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 января днём будет без существенных осадков, ветер северный, северо-западный слабый. Температура воздуха с ночных –4...–6 градусов днём повысится до –2...–4. На дорогах гололедица.

    Синоптическую ситуацию в регионе формирует гребень антициклона, и вместе с ростом атмосферного давления в облаках появятся прояснения, а вероятность осадков устремится к нулю, сообщает центр «ФОБОС». Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

    Сегодняшняя температура вполне типична для конца января, отмечает «Яндекс.Погода». Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 15 до плюс 1 градуса. Самое холодное 27 января выдалось в 1963 году, –27 градусов днём, а самое тёплое — в 1990 году, +4 градуса.

    В субботу тоже ожидается слабый мороз, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. А в воскресенье, 29 января, днём потеплеет до нуля и пройдёт небольшой снег.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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