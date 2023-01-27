Надеемся на солнце. В воскресенье в Петербурге — снова смена погоды

В Петербурге в пятницу ожидается вполне приятная зимняя погода, правда, без снега. В выходные будет по-разному, в итоге самый конец недели мы встретим с очередной оттепелью.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 января днём будет без существенных осадков, ветер северный, северо-западный слабый. Температура воздуха с ночных –4...–6 градусов днём повысится до –2...–4. На дорогах гололедица.

