Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что нормандский формат, в рамках которого шли переговоры о мирном урегулировании ситуации в Донбассе, был «дипломатической имитацией».



«Какие-то санкции мы тогда применили, запустили эту дипломатическую имитацию – нормандский процесс, и ничего не добились», – сказал он 26 января в интервью украинским СМИ (цитата по ТАСС).



Ранее бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что Минские договорённости дали Киеву «бесценное время», но не помогли решить проблему Донбасса. Экс-президент Франции Франсуа Олланд также подтвердил эту идею, отметив, что соглашения позволили Киеву укрепить армию и подготовиться к новому конфликту.

