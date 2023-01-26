    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, зап

    761мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd69.13eur75.33

    Боевые действия на Украине

    Борис Джонсон назвал «дипломатической имитацией» нормандский формат по Украине

    260
    обсудить

    Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что нормандский формат, в рамках которого шли переговоры о мирном урегулировании ситуации в Донбассе, был «дипломатической имитацией».

    «Какие-то санкции мы тогда применили, запустили эту дипломатическую имитацию – нормандский процесс, и ничего не добились», – сказал он 26 января в интервью украинским СМИ (цитата по ТАСС).

    Ранее бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что Минские договорённости дали Киеву «бесценное время», но не помогли решить проблему Донбасса. Экс-президент Франции Франсуа Олланд также подтвердил эту идею, отметив, что соглашения позволили Киеву укрепить армию и подготовиться к новому конфликту.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close