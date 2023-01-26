Путин «поправил прицел». В Петербурге до конца года не останется котельных на угле

ГУП «ТЭК» намерен перевести все свои котельные на природный газ до конца 2023 года. Раньше предполагалось, что времени — до 2026-го.



О планах рассказал директор ГУП «ТЭК» Иван Болтенков 26 января в эфире телеканала «Санкт-Петербург». По его словам, сейчас у предприятия остаются 22 котельные не на газу (то есть на угле и дизеле), 7 из них собирались реконструировать в текущем году, остальные — в следующем.



«У нас была вчера интересная встреча с Александром Дмитриевичем Бегловым, — рассказал он. — Нам вчера прицел поправили. Была встреча президента Владимира Владимировича Путина с губернатором, и президент сказал, что до конца 2023 года все котельные должны быть переведены… И мы вчера торжественно губернатору это обещали».

