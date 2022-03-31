ГУП «ТЭК» перевел свою последнюю мазутную котельную на газ

Сама котельная по адресу: Двинская улица, д. 14, корп. 2, лит. А была введена в эксплуатацию в 1960 году, ТЭКу ее передали в 1997-м. При мощности 97,8 Гкал/час из-за высокого износа котлов она работала менее чем на треть своей нагрузки. Реконструкцию начали в 2020-м . На месте подземных емкостей хранения мазутного топлива построили газовую блок-модульную котельную мощностью 51,72 Гкал/час, здесь поставили автоматизированные котлы, дымовую трубу и газоходы.

Как сообщает Смольный 31 марта, эффективность работы 4-й Кировской котельной проверили вице-губернатор Сергей Дрегваль и гендиректор ГУП «ТЭК» Иван Болтенков. Объект реконструировали в рамках инвестпрограммы предприятия 2019–2023 годов за счет средств амортизации. Стоимость контракта составила 659 млн рублей.

«Мазут на источнике исчезнет насовсем, в качестве резервного топлива после завершения пусконаладки будет использоваться дизель, — сообщает предприятие. — Газификация котельной повысила качество теплоснабжения 146 зданий. Среди них — 29 многоквартирных домов, детский сад, семь учебных учреждений».



По словам руководства ТЭК, реконструкция избавила квартал от выбросов диоксида серы на 513 тонн в год. Кроме того, освобождается полезная площадь в черте города, ее можно будет рационально использовать под музей, бизнес-центр или другое городское пространство.



«Фонтанка» подробно рассказывала, как начиналась реконструкция котельной, которую неофициально называли самой грязной в городе, и почему она затягивалась.

