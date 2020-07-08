ГУП «ТЭК СПб» приступает к двухлетней реконструкции 4-й Кировской котельной в Петербурге. Это последняя крупная мазутная котельная в городе.



Фото: ГУП «ТЭК СПб» Фото: ГУП «ТЭК СПб» Фото: ГУП «ТЭК СПб» Фото: ГУП «ТЭК СПб» Фото: ГУП «ТЭК СПб» Фото: ГУП «ТЭК СПб»

Как сообщает предприятие 8 июля, подрядчиком по итогам конкурса стало ООО «Энергоформ», ранее оно же реконструировало котельную «Парнас». В данном случае речь идет об объекте по адресу: Двинская ул., 14, корп. 2, лит. А. «Фонтанка» ранее подробно рассказывала об этой котельной и о выбросах, на которые жалуется местное население. Она была построена в 1958 году и была рассчитана на перспективу развития морского порта. Сейчас она работает менее чем на треть своей мощности, обеспечивая теплом и горячей водой 146 зданий. Среди них — 29 многоквартирных домов, в которых проживают более 14,5 тысячи человек, детский сад, семь учебных учреждений и 117 прочих зданий.

По проекту, будет построена газовая блок-модульная котельная мощностью 51,72 Гкал/час. Она появится на месте существующих подземных емкостей хранения мазутного топлива. В старом здании котельной демонтируют устаревшую дымовую трубу, мазутные котлы и изношенное оборудование, установят насосы и современное оборудование химводоподготовки. На месте котлов поставят сетевые деаэраторы: они используют не пар, перегретую воду температурой 110 градусов, которая удаляет кислород из сетевой воды, чтобы сделать ее неагрессивной и исключить коррозию. Реконструируют и старые теплосети. На выходе 4-я Кировская котельная станет самым крупным автоматизированным энергоисточником ТЭКа, который работает без постоянного присутствия персонала. «Перевод котельной на природный газ заметно улучшит экологическую обстановку в микрорайоне, избавив квартал от образующихся при сгорании мазута остатков сажи, мазутной золы и других вредных выбросов продуктов сгорания топлива», — обещают на предприятии. Строительство и пусконаладка должны завершиться в октябре 2022 года, при этом отключать потребителей от тепла не будут. Стоимость контракта составляет 659 млн рублей.