Полюбуйтесь вечерним Петербургом, который прячется под одеяло

Ночь опускается на Петербург вместе с туманной дымкой. Фотограф «Фонтанки» запечатлел атмосферу в Адмиралтейском районе города.
Туман недостаточно плотный, чтобы искать в нём ёжиков и лошадок, но купола Троице-Измайловского собора уже теряются.
По данным Северо-Западного гидрометцентра, в городе сейчас +1. Местами морось, которая, судя по прогнозам, ночью станет снегом. На улице может похолодать до –6 градусов, в ближайшие два дня температуры выше нуля синоптики не ждут.
Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
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