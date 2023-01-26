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    Полюбуйтесь вечерним Петербургом, который прячется под одеяло

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    2 комментария

    Ночь опускается на Петербург вместе с туманной дымкой. Фотограф «Фонтанки» запечатлел атмосферу в Адмиралтейском районе города.

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    Туман недостаточно плотный, чтобы искать в нём ёжиков и лошадок, но купола Троице-Измайловского собора уже теряются.

    По данным Северо-Западного гидрометцентра, в городе сейчас +1. Местами морось, которая, судя по прогнозам, ночью станет снегом. На улице может похолодать до –6 градусов, в ближайшие два дня температуры выше нуля синоптики не ждут.

    Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

    27 января прогулки могут таить опасность. Комблаг обещает бросить на борьбу с очень сильной гололедицей песко-соляную смесь.

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