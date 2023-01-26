МЧС предупреждает петербуржцев об очень скользкой пятнице. Комблаг уже готовится

Температура в Петербурге снова готовится шагнуть через ноль, а коммунальные службы — к спасению жителей и гостей города от скользких дорожек.



Как сообщают в ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на синоптиков, 26 и 27 января ожидается очень сильная гололедица. При этом плюса в прогнозах нет даже днём. В течение суток температура будет колебаться в районе -6…-2 градусов. Ночью возможен небольшой снег, а днём есть шанс увидеть солнце.



В комблаге заверили, что готовятся к резкому понижению температуры. Председатель комитета поручил превентивно обработать особо опасные участки. Это набережные, магистрали с интенсивным движением, окрестности станций метро, остановки, тротуары и перекрёстки.

