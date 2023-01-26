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    МЧС предупреждает петербуржцев об очень скользкой пятнице. Комблаг уже готовится

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    Температура в Петербурге снова готовится шагнуть через ноль, а коммунальные службы — к спасению жителей и гостей города от скользких дорожек.

    Как сообщают в ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на синоптиков, 26 и 27 января ожидается очень сильная гололедица. При этом плюса в прогнозах нет даже днём. В течение суток температура будет колебаться в районе -6…-2 градусов. Ночью возможен небольшой снег, а днём есть шанс увидеть солнце.

    В комблаге заверили, что готовятся к резкому понижению температуры. Председатель комитета поручил превентивно обработать особо опасные участки. Это набережные, магистрали с интенсивным движением, окрестности станций метро, остановки, тротуары и перекрёстки.

    В первую очередь обезопасят места проведения мероприятий в честь годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады. Основным оружием против льда останется песко-соляная смесь.

    Посыпать дорожки будут в том числе в парках, скверах и на бульварах. Туда, как заявляют, направят почти тысячу дворников и 253 единицы техники.

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