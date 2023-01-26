Армия с бородой. История запрета растительности на лицах военнослужащих

На фоне общественной дискуссии о допустимости бородачей в рядах вооруженных сил «Фонтанка» вспоминает историю бороды и как в разные годы ее то запрещали, то легализовали.

«Борода» — исконно русское слово. По одной версии, это сокращение словосочетания «богатство рода». Дескать, чем гуще и длиннее растительность на лице у мужчины, тем больше у него детей и крепче связь между поколениями. По другой — борода есть принадлежность к Божьему роду, так что отращивать ее нужно бережно и относиться к ней уважительно. На Руси о том, кто осрамился, говорили «собственную бороду оплевал», а ценность волосяного покрова была такова, что, к примеру, в «Псковской судной грамоте», датируемой XIV–XV веками, за убийство полагался штраф в один рубль, а за насильственное лишение бороды — два. Безбородых мужиков презрительно величали «босыми рылами».



В 1698 году царь Петр Алексеевич, вернувшись из заграничного вояжа, издал приснопамятный указ «О ношении немецкого платья, о бритье бород и усов…». Насильственный остриг мужского населения сделался предметом массового недовольства, и тогда государь смягчил запрет, заменив остриг специальным налогом на ношение бороды. Каждый оплативший пошлину получал специальный бородовый знак в виде металлического жетона. Исключение делалось лишь для священнослужителей и крестьян. Правда, последние могли позволить себе отрастить волосы на подбородке бесплатно, только находясь в деревнях. По каждому же прибытии в город с них взималась копейка «с бороды».



Пошлины на бороды отменили лишь при Екатерине II, во времена ее правления обязательное бритье бород и усов предписывалось только придворным, чиновникам и военным. При Николае I не могли себе позволить бороду чиновники, студенты и военные, но офицерам отдельных родов войск разрешались усы и бакенбарды. Александр II сам стал носить бороду, а его столь же бородатый преемник Александр III широким жестом дозволил иметь растительность всем, включая военных. Большевики к бородам относились с почтением: ведь триумвират основоположников и идеологов (Энгельс — Маркс — Ленин) представлял все многообразие мужских бородатых образов. А вот Сталин не только бороды не носил, но, говорят, отличался «бородофобией».



Хотя у создателя РККА Льва Троцкого имелась собственная имиджевая бороденка, в Красной, а потом в Советской армии гладко выбритый подбородок сделался неотъемлемой частью образа военнослужащего. Некоторое послабление в этой части делалось морякам, но лишь потому, что в условиях качки трудно бриться, запросто можно порезаться. А еще в качестве исключения разрешались усы тем, для кого это являлось национальной традицией, например горцам.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что было запрещено советскому офицеру Понятно, что причины подобных запретов лежат отнюдь не в плоскости самодурства верховного командования. Здесь все гораздо прозаичнее. Во-первых — гигиена. В полевых и окопных условиях борода — идеальное место проживания вшей и блох. А как показали современные исследования, вдобавок в бороде скапливается огромное количество канцерогенных веществ, которые далее с дыханием попадают в легкие. Во-вторых, в армии индивидуальность не приветствуется. Не только борода и усы, но и та же стрижка «под ноль», помимо гигиены, преследует регламентирующие цели назидательного характера. Как любил повторять персонаж каверинских «Двух капитанов», «палочки должны быть попендикулярны». Так, чтоб командирский глаз одинаково и радовался, и ни на чем-то конкретном не задерживался. Легенда гласит, что первый на Руси борец с бородами, царь Петр Алексеевич, однажды приказал выгнать из Преображенского полка солдата «за вид, приводящий весь строй в уныние». В-третьих, в рукопашном бою враг может схватить тебя за бороду. (Во времена кавалерии такие вещи практиковали и всадники, при определенной сноровке сбрасывавшие противника с лошади, дернув за бороду.) И наконец, положенный каждому воину противогаз. При наличии бороды надевать-снимать его не очень-то удобно, а главное — есть риск, что средство индивидуальной защиты недостаточно плотно обхватит голову…



В общем, защитнику Отечества иметь на лице неуставную растительность не положено. Разве что усы и разве что офицеру. Да и то лишь в том случае, если он каким-то образом умудрился сфотографироваться на удостоверение личности при оных.

