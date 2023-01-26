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    А деньги где? Почему в январе россияне получили маленький аванс

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    Россияне в конце месяца начали получать аванс за январь. Сумма у некоторых неожиданно оказалась меньше привычной. Причина не в праздниках, а в изменении законодательства.

    Как писала «Фонтанка», в 2023 году НДФЛ начали взимать дважды: законодательство обязывает работодателя удерживать подоходный налог и с аванса, и с заработной платы. Впрочем, несмотря на то, что НДФЛ дробится, в итоге зарплата остается неизменной, и ее выплата в феврале должна стать больше. Как это работает — читайте в разборе юристов.

    Если хочется наглядно увидеть, как именно уменьшится сумма аванса и что станет с зарплатой, — посмотрите карточки «Фонтанки».

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