Работник платит дважды. Теперь НДФЛ взимают и с зарплаты, и с аванса: уменьшится ли выплата?

В России изменились правила выплаты аванса из-за того, что НДФЛ с 2023 года начинают взимать дважды в месяц — теперь сумма аванса станет меньше.

С 2023 года датой получения дохода в виде оплаты труда считается не последний день месяца, а фактический день выплаты сотрудникам, сообщает «Российская газета» 23 января. Удержания происходят день в день: когда заплатили, тогда и вычли налог.

«Теперь законодательство обязывает работодателя удерживать подоходный налог и с аванса, и с заработной платы. По старым правилам удержание происходило только раз в месяц, а в расчет принималась общая полученная сотрудником сумма», — пояснила изданию адвокат Ирина Калинина.