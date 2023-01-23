Работник платит дважды. Теперь НДФЛ взимают и с зарплаты, и с аванса: уменьшится ли выплата?

В России изменились правила выплаты аванса из-за того, что НДФЛ с 2023 года начинают взимать дважды в месяц — теперь сумма аванса станет меньше.
С 2023 года датой получения дохода в виде оплаты труда считается не последний день месяца, а фактический день выплаты сотрудникам, сообщает «Российская газета» 23 января. Удержания происходят день в день: когда заплатили, тогда и вычли налог.
«Теперь законодательство обязывает работодателя удерживать подоходный налог и с аванса, и с заработной платы. По старым правилам удержание происходило только раз в месяц, а в расчет принималась общая полученная сотрудником сумма», — пояснила изданию адвокат Ирина Калинина.
Теперь НДФЛ дробится, но в итоге зарплата остается неизменной, объясняют юристы. К примеру, если оклад сотрудника составляет 40 тысяч рублей, то после вычета подоходного налога в 13%, или в 5200 рублей, он получает 34 800 рублей. Если раньше он получал аванс в 16 тысяч и зарплату в 18 800 рублей, то теперь первая выплата уменьшится до 13 920 рублей после вычета 13% (2080 рублей) налога. Однако это не значит, что зарплата уменьшится: второй раз НДФЛ будет отниматься от оставшейся суммы, а не от общей: от 24 тысяч вычтут 13% (3120 рублей), и зарплата составит 20 880 рублей. В итоге работник получит ту же сумму, но только первая выплата уменьшится, а вторая — увеличится, объяснила Ирина Калинина.
Работодатели как налоговые агенты будут перечислять НДФЛ, удержанный за период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца, не позднее 28-го числа текущего месяца. А чтобы налоговая знала, какую сумму нужно направить на покрытие обязательства, понадобится подавать уведомление об исчисленных суммах — до 25-го числа текущего месяца.