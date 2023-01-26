Еврокомиссия недовольна Финляндией. Нашли пять нарушений

Пять обязательств в рамках Евросоюза нарушили власти Финляндии, заявила Еврокомиссия. Перечень претензий опубликован на сайте высшего органа исполнительной власти ЕС 26 января.



Как пишут финские СМИ, нарушения касаются предоставления международной защиты, борьбы с террористическим онлайн-контентом, расизмом и ксенофобией, а также защиты данных и положения работников в командировках.



Ранее Еврокомиссия поддержала возможную конфискацию замороженных российских активов в некоторых странах союза. Как пишет РИА Новости, ЕС «вместе с партнерами-единомышленниками изучает и обсуждает возможности использования замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины». Однако эти вопросы «являются достаточно сложными».

