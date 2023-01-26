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    Еврокомиссия недовольна Финляндией. Нашли пять нарушений

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    Пять обязательств в рамках Евросоюза нарушили власти Финляндии, заявила Еврокомиссия. Перечень претензий опубликован на сайте высшего органа исполнительной власти ЕС 26 января.

    Как пишут финские СМИ, нарушения касаются предоставления международной защиты, борьбы с террористическим онлайн-контентом, расизмом и ксенофобией, а также защиты данных и положения работников в командировках.

    Ранее Еврокомиссия поддержала возможную конфискацию замороженных российских активов в некоторых странах союза. Как пишет РИА Новости, ЕС «вместе с партнерами-единомышленниками изучает и обсуждает возможности использования замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины». Однако эти вопросы «являются достаточно сложными».

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