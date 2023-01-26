Подростка в Севастополе обвиняют в том, что он на электросамокате насмерть сбил пенсионерку

Подростка в Севастополе обвиняют в том, что он на электросамокате насмерть сбил человека. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности повлекло смерть (ч. 3 ст. 264 УК РФ), рассмотрит Нахимовский районный суд.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города 26 января, в апреле прошлого года 17-летний юноша ехал на электросамокате Ninebot KickScooter Max по проезжей части и в районе дома 4 на площади Генерала Захарова сбил пенсионерку. Женщина получила открытую черепно-мозговую травму, от которой скончалась в больнице.

