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    Подростка в Севастополе обвиняют в том, что он на электросамокате насмерть сбил пенсионерку

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    Подростка в Севастополе обвиняют в том, что он на электросамокате насмерть сбил человека. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности повлекло смерть (ч. 3 ст. 264 УК РФ), рассмотрит Нахимовский районный суд.

    Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города 26 января, в апреле прошлого года 17-летний юноша ехал на электросамокате Ninebot KickScooter Max по проезжей части и в районе дома 4 на площади Генерала Захарова сбил пенсионерку. Женщина получила открытую черепно-мозговую травму, от которой скончалась в больнице.

    В прокуратуре отметили, что самокат по своим техническим характеристикам является мопедом с электродвигателем с максимальной номинальной мощностью в режиме длительной нагрузки, превышающей 250 Вт.

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