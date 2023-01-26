Спустя четверть века в Петербурге арестовали предполагаемого убийцу собутыльника и его матери

Выборгский райсуд Петербурга арестовал Николая Аксенова, обвиняемого в убийстве двоих человек в 1999 году. Он останется под стражей до 14 марта.



Следствие отметило, что Аксенов скрылся с места преступления, а после неоднократно нарушал закон, пишет 26 января объединенная пресс-служба городских судов. Это наводит на подозрения, что фигурант может продолжить преступную деятельность, скрыться, уничтожить доказательства и угрожать возможным свидетелям, сказано в сообщении.



Вину Аксенов признал частично. «Фонтанка» показывала, как он невозмутимо рассказывал об убийстве.

