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    В Петербурге раскрыли двойное убийство, которое произошло в прошлом веке. СК показал, как убивали мужчину

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    Спустя четверть века сотрудники уголовного розыска и СК задержали подозреваемого в убийстве матери и сына в Выборгском районе Петербурга.

    Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 26 января, тела двух человек нашли в квартире на севере Петербурга в июле 1999 года.

    По данным «Фонтанки», 34-летний мужчина, проживающий на 2-м Муринском проспекте, был зарезан, а его 63-летняя мать –задушена.

    В январе 2023 года была установлена причастность к преступлению ранее уже судимого за убийство 43-летнего петербуржца.

    На кадрах, которые опубликовало ГСУ, задержанный невозмутимо показывает, как убивал товарища.

    ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

    По версии следствия, конфликт между ним и хозяином возник во время застолья. Он якобы сначала нанес смертельные ранения мужчине ножом, а потом задушил его мать, которая зашла в комнату на шум.

    По предварительной информации, в квартире на момент убийства было трое мужчин. Третий скончался в 2005 году.

    Подозреваемому уже предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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