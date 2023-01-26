В Петербурге раскрыли двойное убийство, которое произошло в прошлом веке. СК показал, как убивали мужчину

Спустя четверть века сотрудники уголовного розыска и СК задержали подозреваемого в убийстве матери и сына в Выборгском районе Петербурга.
Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 26 января, тела двух человек нашли в квартире на севере Петербурга в июле 1999 года.
По данным «Фонтанки», 34-летний мужчина, проживающий на 2-м Муринском проспекте, был зарезан, а его 63-летняя мать –задушена.
В январе 2023 года была установлена причастность к преступлению ранее уже судимого за убийство 43-летнего петербуржца.
На кадрах, которые опубликовало ГСУ, задержанный невозмутимо показывает, как убивал товарища.
ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу
По версии следствия, конфликт между ним и хозяином возник во время застолья. Он якобы сначала нанес смертельные ранения мужчине ножом, а потом задушил его мать, которая зашла в комнату на шум.
По предварительной информации, в квартире на момент убийства было трое мужчин. Третий скончался в 2005 году.
Подозреваемому уже предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.