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    Человеческие кости у больницы в Петербурге стали поводом для доследственной проверки

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    После обнаружения человеческих костей на площадке у одной из больниц в Петербурге ведётся доследственная проверка. Об этом 26 января сообщается в Telegram-канале городского управления СКР.

    Найденное на территории больницы № 15 на Авангардной улице, предположительно, — останки трёх воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Другие откопанные предметы — их личные вещи и боеприпасы.

    «В настоящее время осмотрено место происшествия, где, по предварительным данным, находился блиндаж (фортификационное подземное сооружение), останки направлены для проведения медико-криминалистического исследования», — рассказали в ведомстве.

    «Фонтанка» писала, что всего на площадке, где планируют построить новый корпус стационара, нашли 45 фрагментов костных останков, а также запал гранаты РГД-33 и гранату Ф-1. При этом боеприпасы были в ржавчине и лежали там, скорее всего, со времен ВОВ. Фотографии находок — здесь.

    © Фонтанка.Ру

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