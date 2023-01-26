Человеческие кости у больницы в Петербурге стали поводом для доследственной проверки

После обнаружения человеческих костей на площадке у одной из больниц в Петербурге ведётся доследственная проверка. Об этом 26 января сообщается в Telegram-канале городского управления СКР.

Найденное на территории больницы № 15 на Авангардной улице, предположительно, — останки трёх воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Другие откопанные предметы — их личные вещи и боеприпасы.

«В настоящее время осмотрено место происшествия, где, по предварительным данным, находился блиндаж (фортификационное подземное сооружение), останки направлены для проведения медико-криминалистического исследования», — рассказали в ведомстве.