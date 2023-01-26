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    «Ничего личного». Жильцам самого большого дома в России удалось свергнуть УК от застройщика

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    3 комментария

    В администрации Ленобласти поставили точку в конфликте между управляющей компанией и жильцами дома-гиганта из Кудрово. Теперь миллионами со счетов жильцов будет управлять ТСЖ.

    Лицензия ТСЖ «Областная,1» внесена в реестр, сообщили в телеграм-канале администрации Ленобласти 26 января. «Принято в соответствии с законодательством. Ничего личного», — добавил председатель комитета Госжилнадзора Михаил Василенко.

    Великая коммунальная революция разыгралась в конце прошлого года в самом большом доме России, где проживает более 12 тысяч человек. Собственники зарегистрировали ТСЖ и пытались отказаться от услуг управляющей компании «Капитал-Комфорт», близкой к застройщику и депутату-единороссу Андрею Юпатову. Противоборствующие стороны закрепили свои силы ЧОПами, полем битвы стала диспетчерская. У дома даже начала дежурить полиция. После одного из сражений в больнице скончался 72-летний охранник УК. Подробнее о конфликте читайте на «Фонтанке»

    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
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    Комментарии 3

    Две монеты26 Янв 2023 в 12:32
    Это только начало... По классике жанра уходящая УК отключает систему отопления и раскидывает по почтовым ящикам свои платёжки. Новая УК не может запустить систему отопления потому что нет ключей, не разбирается в оборудовании и подключении, нет паролей (если там электронное управление). Жильцы начинают жаловаться в администрацию. Администрация отстраняет новое УК и приглашает старое. Старое совсем не против.

    Следующий подводный камень в правах собственности. Вполне может оказаться что система отопления была оформлена застройщиком на отдельную компанию или частное лицо и жильцам дома не принадлежит.

    Следующий - кредит, взятый в первый же день существования старой УК, когда ту ещё создавал застройщик. УК, созданное застройщиком, взяла в долг у застройщика, но застройщик не подавал на возмещение. Но в связи со сменой УК решил подать. Долг распределяется на всех жильцов. Но это же они решили поменять УК, верно?
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