«Ничего личного». Жильцам самого большого дома в России удалось свергнуть УК от застройщика

В администрации Ленобласти поставили точку в конфликте между управляющей компанией и жильцами дома-гиганта из Кудрово. Теперь миллионами со счетов жильцов будет управлять ТСЖ.

Лицензия ТСЖ «Областная,1» внесена в реестр, сообщили в телеграм-канале администрации Ленобласти 26 января. «Принято в соответствии с законодательством. Ничего личного», — добавил председатель комитета Госжилнадзора Михаил Василенко.

Великая коммунальная революция разыгралась в конце прошлого года в самом большом доме России, где проживает более 12 тысяч человек. Собственники зарегистрировали ТСЖ и пытались отказаться от услуг управляющей компании «Капитал-Комфорт», близкой к застройщику и депутату-единороссу Андрею Юпатову. Противоборствующие стороны закрепили свои силы ЧОПами, полем битвы стала диспетчерская. У дома даже начала дежурить полиция. После одного из сражений в больнице скончался 72-летний охранник УК. Подробнее о конфликте читайте на «Фонтанке»